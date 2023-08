Die Hitzewelle zeigt sich auch am Dienstag mit voller Wucht. "Quer über die ganze Steiermark verteilt haben wir hohe Temperaturen", sagt Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl. Die Hitzepole mit den Höchstwerten dürften sich an ähnlichen Orten wie gestern zeigen: zum Beispiel in Mooslandl, Leoben, Graz-Straßgang und Hartberg. Der Montag bescherte den Steirern Temperaturen mit mehr als 34 Grad Celsius, so warm wird es auch heute wieder.