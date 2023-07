Wann kommt die ersehnte Abkühlung? Die Antwort von Hannes Rieder, Meteorologe bei Geosphere Austria, mag für viele ernüchternd sein: „Die nachhaltige Abkühlung kommt für die Steiermark erst am Donnerstag.“ Bis dahin klettern die Temperaturen weiterhin über 30 Grad, auch die Nächte bleiben lau und, was uns am meisten zu schaffen macht: Es bleibt schwül.