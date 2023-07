Über Pöllau und Hartberg ist am Montagnachmittag eine große Hagelwolke gezogen. Von bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern sprechen die Oststeirerinnen und Oststeirer. Mehrere Feuerwehren mussten wegen Überschwemmungen und umgestürzten Bäumen ausrücken.

In der nördlichen Obersteiermark hat es am Montagvormittag schon gewittert. Am Nachmittag hält sich zudem eine Gewitterzelle im Bereich Bärnbach und Graz auf. "Starke Regengüsse und kräftige Windböen bis 150 km/h", prognostiziert Geosphere-Meteorologe Hannes Rieder. Auch Hagel dürfte es geben. Die Unwetterfront soll dann im Laufe des Tages Richtung Südoststeiermark ziehen. In der Nacht könnte es noch das obere Murtal treffen. Bis Mitternacht dürfte sich diese instabile Wetterlage anhalten. "Ja, mit den Regenschauern kommt eine kurzfristige Abkühlung, aber die Schwüle bleibt", sagt Rieder.

"Die nachhaltige Abkühlung kommt für die Steiermark erst am Donnerstag", so Rieder. Bis dahin klettern die Temperaturen weiterhin über 30 Grad, auch die Nächte bleiben lau, und was uns am meisten zu schaffen macht: Es bleibt schwül.

In der Nacht auf Montag hinterließen Gewitter in der Steiermark und in anderen Bundesländern teils große Schäden. Im Aichfeld hagelte es heftig, Bäume stürzten um und Keller überfluteten. In Oberösterreich verursachte ein schweres Unwetter 4,6 Millionen Euro Schaden, meldet die Österreichische Hagelversicherung.

Schwüle Hitze besonders unangenehm

Am Montag war es schon in den Morgenstunden in der Steiermark sehr schwül – und diese schwüle Hitze ist für uns besonders schwer zu ertragen. Warum, das erklärt Rieder so: "Unser Körper kühlt sich ab, indem er Feuchtigkeit verdunsten lässt – wir schwitzen." Je feuchter aber die Umgebungsluft ist, desto weniger Feuchtigkeit kann verdunsten – und es fällt unserem Körper schwerer, seine Temperatur zu halten. "Deshalb ist feuchte Hitze für uns besonders unerträglich", erklärt Rieder. Die hohe Luftfeuchtigkeit merke man auch daran, dass die Wäsche im Freien nicht trocken wird.

Der Parameter, der die Schwüle misst, ist der sogenannte Taupunkt: Der Taupunkt beschreibt jene Temperatur, bei der sich Wolken und Nebel bilden. Je näher dieser Taupunkt an der gemessenen Lufttemperatur liegt, desto mehr Feuchtigkeit ist in der Luft. "Momentan messen wir hier sehr hohe Werte", sagt Rieder. Die hohe Luftfeuchtigkeit führe auch dazu, dass die Nächte warm bleiben, da die Luft nicht abkühlen kann.

Ventilator oder Luftzug

Rieders Tipp für die schwülen Tage: Hitze und Sonne, so gut es geht, meiden, die Innenräume vor der Sonne schützen und sich in den eigenen vier Wänden mit einem Ventilator behelfen oder, wenn möglich, einen leichten Luftzug herstellen. Durch den Luftzug könne auch in der feuchten Luft Verdunstungskälte entstehen.

Der weitere Ausblick: Ab Mittwoch erreichen kühlere Luftmassen den Norden der Steiermark, hier gibt es also schon früher eine Abkühlung. Im Rest der Steiermark hält die kühlere Luft erst am Donnerstag Einzug, dann sollten die Temperaturen zumindest für ein, zwei Tage unter 30 Grad bleiben. Und: Auch die Schwüle sollte mit Donnerstag verschwinden.