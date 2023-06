Wo hingehen, was tun? Welches Angebot ansehen? Mehr als 80 Seiten umfasste die Broschüre zur diesjährigen "Langen Nacht der Kirchen". 100 Locations, 350 Programmangebote gab es zu besuchen. Ohne eine Vorauswahl von Koordinatorin Constanze -Grininger-Ofner wäre der Chronist in dem opulenten Angebot von Admont bis Vorau wohl verloren gegangen. Allein in Raum Graz gab es mehrere Dutzend Angebote. Aufgerufen dazu hatten Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, Wolfgang Rehner, Superintendent der Evangelischen Kirche in der Steiermark und Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz, der auch Vorsitzender des Ökumenischen Forums christlicher Kirchen in der Steiermark ist. Auch die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr unterstützte und besuchte persönlich die "Lange Nacht der Kirchen".