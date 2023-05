Lager Liebenau: 60 Plastikboxen mit Funden an GrazMuseum übergeben

Schuhsohlen, Kämme, Brillenbügel, Medizinfläschchen und mehr wurden auf dem Areal des NS-Zwangsarbeiterlagers am Grünanger in Graz gefunden. Nun wurden mehr als 60 Plastikboxen an das GrazMuseum übergeben.