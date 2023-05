Am Morgen des 31. Mai 2022 war Jana K. (42) allein mit ihrem Sohn (5) in der Wohnung in der Grazer Sackstraße. Etwa um 9 Uhr läutete sie an der Tür einer Nachbarin (21), um sie nach ihrem Handy zu fragen. Sie wolle ihre Mutter in der Slowakei anrufen, begann aber zu weinen und sagte, sie müsse in die Psychiatrie, weil sie "etwas Schlimmes" mit ihrem Sohn gemacht habe. Deshalb, und weil sie frische Verletzungen und Blut an den Händen der Slowakin bemerkte, wählte die Nachbarin den Notruf und sah in der Nachbarswohnung nach. Dort fand sie den schwer verletzten Buben in der Dusche liegend.