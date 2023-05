Es war eine kurzfristig durchgeführtes Einsatztraining einer Gruppe des Bereitschaftseinheit in der Landespolizeidrektion. Der Gruppen-Kommandant (40) demonstrierte an einem Kollegen eine häufige Einsatzsituation und wie gefährlich es für den Vordermann sein kann, wenn dabei die Waffe nicht zu Boden gerichtet ist. Zur Veranschaulichung richtete er die vermeintliche Trainingswaffe auf den Rücken seines Kollegen Patrick F. (27) und drückte ab. Zum Schock aller löste sich ein Schuss. Der junge Polizist wurde tödlich getroffen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.