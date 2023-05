In der vergangenen Woche wurde von Politik, Spitalsverantwortlichen und auch Ihnen über mögliche Lösungsansätze der Spitalsmisere diskutiert. Am Ende blieb ein großes Fragezeichen, was Akutmaßnahmen betrifft, um gut über die Sommermonate zu kommen. Welche Sofortmaßnahmen könnten helfen?

MARIANNE RAIGER: Wir werden sehr genau planen müssen, wie viele Betten wirklich benötigt werden. Und wir werden Urlaube ebenso genau planen müssen – ohne Urlaub wird es nicht gehen. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen dringend Urlaub und Erholung. Aber grundsätzlich wird das Management daran interessiert sein, die Mitarbeitenden auf Urlaub schicken zu können und dennoch die Versorgung aufrechtzuerhalten. Ob man alle Betten, die derzeit zur Verfügung stehen, auslasten kann, wird sich weisen.