Beklemmend und eindrucksvoll schilderte ein Student im März im Straflandesgericht Graz den Geschworenen, wie sich in der Mondscheingasse zwei freundliche Mädchen bei ihm einhakten. Sekunden später wurde er in einen Hauseingang gestoßen. "Wir bringen dich jetzt um!", hörte er. Ein Mädchen zog ein langes Küchenmesser aus der Jacke und stach ihm in die Brust. "Das war wie ein Horrorfilm." Er kämpfte in dem engen Eingang um sein Leben, beide Mädchen hätten zugestochen. 13 – allerdings nur oberflächliche – Verletzungen erlitt er am Hals, an der Stirn, im Gesicht, in der Brust, am Rücken.