Eine neunjährige Grazerin fuhr am Mittwoch um 16.30 Uhr mit einem Tretroller in der Kapellenstraße stadteinwärts in nordöstliche Richtung. Vor ihr fuhr eine Freundin ebenfalls mit einem Tretroller. Aufgrund eines sich annähernden Pkws bremste die Freundin ab. Die Neunjährige dürfte ihr mit dem Tretroller aufgefahren sein und das Gleichgewicht verloren haben.