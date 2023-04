22 Jahre ist es her, seit der Italiener Gianmaria Vitali an der Südautobahn in Sinabelkirchen durch einen Stich in den Rücken und einen Kopfschuss ermordet wurde. Für ihre Mitwirkung an dieser Tat wurden 2019 am Straflandesgericht Graz zwei Slowaken zu 18 und 19 Jahren Haft verurteilt. Seit Jänner stehen der mutmaßliche direkte Täter und die ehemalige slowakische Lebensgefährtin des Italieners vor Gericht, die den Mordauftrag erteilt haben soll.