Der Osterhase hoppelt an diesem Wochenende wieder von Haus zu Haus und macht Kindern in der ganzen Steiermark mit Eiern und Naschereien im Rucksack eine Freude. Damit das klappt, hilft die ganze Verwandtschaft freilich mit. In der Tierwelt Herberstein leben vier von ihnen – dort mümmeln die Kaninchen in ihrem Gehege munter vor sich hin. Sie gelten streng genommen als lediglich "hasenartig", aber sind dennoch bereits in Osterstimmung.