Sie nimmt sich den Verstand und lässt ihn verrinnen wie Sandkörner in einem Stundenglas: Demenz ist heimtückisch und trifft immer mehr Steirerinnen und Steirer. Noch im Jahr 2015 starben 118 Menschen in der Steiermark an den Folgen der Krankheit. Im Vorjahr waren es 349 Todesfälle, das zeigen die aktuellen Zahlen der Statistik Austria – beinahe eine Verdreifachung. Doch die Zahl wird noch weiter steigen, sind sich Statistiker und Ärzte sicher.