Was man über den Mordversuch weiß, den der Angeklagte (62) zu verantworten hat, weiß man von ihm – und er war betrunken und durch vom Arzt verschriebene Psychopharmaka beeinträchtigt. Bleibt noch das mutmaßliche Opfer, der Bruder des Angeklagten. Und der sagte am Freitagvormittag am Straflandesgericht Graz nichts.