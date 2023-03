Die vielen Jahrzehnte bei der Post haben Raimund Taschner eine zweite Familie beschert: „Ich habe 1989 als Postamtsleiter in Bad Radkersburg begonnen. Wenn du so lange dabei bist, lernst du sehr viele Kolleginnen und Kollegen kennen und schätzen, verstehst ihre Probleme. Es entsteht wirklich eine Familie“, erzählt der 54-jährige Halbenrainer. Um seine Postfamilie kümmert sich Taschner – besonders in schweren Zeiten.