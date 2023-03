BESETZT - LOBAU BLEIBT

Gleich mit ihrem Debütfilm sind drei Ennstaler bei der Diagonale vertreten: Matteo Molina, Aron Ebner und Gerald Baumann begleiteten in ihrer Dokumentation „Besetzt - Lobau Bleibt“ Aktivistinnen und Aktivisten über neun Monate im Kampf gegen die Wiener Stadtautobahn. „Uns war wichtig, einen ehrlichen Blick auf die Bewegung zu geben. Die Protagonist:innen Malve und Omid führen durch den Film und geben Einblicke, warum sie sich so stark für den Erhalt des Naturschutzgebietes einsetzen, welche physischen und psychischen Strapazen sie dafür in Kauf nehmen und was sie dafür antreibt“, beschreibt Regisseur Ebner.