Den 3D-Druck eines zertrümmerten Schädels ließ Professorin Sarah Heinze am Freitagvormittag durch die Reihen eines durchaus fachkundigen Publikums im Grazer Schwurgerichtssaal gehen. Heinze ist – nach längerer Vakanz des Lehrstuhles – die neue Professorin für Gerichtsmedizin an der MedUni Graz. Auf Einladung des Präsidenten des Oberlandesgerichts (OLG) Graz, Michael Schwanda, und der Hausherrin am Landesgericht für Strafsachen, Präsidentin Caroline List, hielt sie den Festvortrag zur feierlichen Eröffnung des renovierten Schwurgerichtssaales.