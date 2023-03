Geplantes Gesetz in Italien

Warum das Rauchverbot im Freien Experten zu weit geht

Keine Zigaretten vor Bars, an Bushaltestellen oder in Parks: Warum das in Italien geplante Rauchverbot im Freien Experten hierzulande zu weit geht und welche Maßnahmen stattdessen gesetzt werden müssen.