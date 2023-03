Es ist verhandlungsreif aufgeklärt und dennoch nicht restlos erklärbar, was in dieser Februarnacht vor einem Jahr in Graz vorgefallen ist: Kurz nach Mitternacht stachen zwei junge Grazerinnen (danmals 18) in der Mondscheingasse mit einem Messer zu: Ihr Opfer – ein 22-jähriger Mann aus Graz – musste schwer verletzt ins LKH gebracht werden. Kurz darauf attackierten sie einen 17-Jährigen im Bereich der Radetzkybrücke. Die Opfer kannten sich nicht, die Beschreibung der Täterinnen stimmte jedoch überein. Die Polizei konnte die Frauen kurz darauf festnehmen.