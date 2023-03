1,8 Millionen Euro hoch war die Geldstrafe, zu der der Schweizer Industrielle Daniel M. (63) vor einem Jahr am Landesgericht Graz verurteilt wurde. Außerdem wurde eine siebenmonatige bedingte Haftstrafe verhängt. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass er von 2014 bis 2018 maßgeblich an einer staatsfeindlichen Verbindung, dem ICCJV, beteiligt war. Zur Erinnerung: das ist die Gruppe, die „Sheriffs“ ausschickt und Menschen vor Pseudogerichte stellt. Der Schweizer war Finanzier und „Friedensrichter“ der Gruppe.