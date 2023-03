Das Bild, es erinnerte fast "an alte Zeiten". Am allerletzten Öffnungstag der 13 verbliebenen Covid-Impfstraßen bildeten sich vor allem vor der Impfstraße bei der Grazer Messe wieder Warteschlangen, wie sie seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr zu sehen waren.

Warteschlange am Freitag in Graz © Jürgen Fuchs

Waren es zuletzt oft nur noch ein paar einzelne Impfungen pro Tag und Impfstraße, so wurden am Freitag von 10 bis 20 Uhr in Graz in Summe 863 Menschen geimpft – die Warteschlange am Jakominigürtel reichte zwischenzeitlich fast bis zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße zurück.

Landesweit holten sich 2169 Steirer am Freitag ihren "Stich", wie die Impfkoordination am Abend mitteilte. Das sei der beste Wert seit Oktober 2022 gewesen. Zum Vergleich: Ende Februar lag der 7-Tage-Schnitt nur bei 77 Impfungen pro Tag in der gesamten Steiermark (siehe Grafik).

Auch in der Messehalle gab es eine Warteschlange vor den Impfkojen © KK

Der stärkste einzelne Impftag an den Impfstraßen war übrigens der 2. Juni 2021: Allein an diesem Mittwoch ließen sich 31.055 Personen auf den Impfstraßen des Landes, die vor zwei Jahren, am 2. März 2021 eingeführt wurden, impfen.

Doch das Aus für die Impfstraßen bedeutet noch lange nicht, dass man sich in der Steiermark nicht mehr gegen Covid impfen lassen kann. Bei den niedergelassenen Ärzten kann man sich die Impfung weiterhin kostenlos holen. Alle Details zu Impfschema, Fristen, Impfstoffen, Impfstellen sowie weitere nützliche Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung finden Sie weiterhin auf www.impfen.steiermark.at.