Vermutlich sind die besten Geschäftsideen jene, die aus persönlicher Betroffenheit resultieren. Bei Leonard Stacher und Tobias Kulmburg war es jedenfalls so. Ihr Schluss: Kann in der eigenen Mietwohnung nicht mehr Platz für Photovoltaikanlagen geschafft werden, muss einfach der Wirkungsgrad einzelner Module erhöht werden. Deswegen tüfteln der angehende Elektrotechniker und der angehende Informatiker an einem „völlig integrierten, internen Sonnentracker“. Dieser soll das PV-Modul leistungsstärker machen, ohne es zu vergrößern.