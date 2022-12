Die steirischen Spitäler stecken mitten in der tiefsten Krise ihrer Geschichte: Langjährige politische Irrläufe, falsche Entscheidungen in der Pflege-Ausbildung, Versäumnisse in der Ärzte-Entwicklung führten in eine Mangel-Wirtschaft, die auch noch durch Corona sowie die aktuelle Grippe und RS-Viren-Erkrankungen verschärft wird.