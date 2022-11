Notstand in den steirischen Spitälern: Es fehlen Hunderte Pflegekräfte. Bettenstationen müssen geschlossen werden – wie konnten wir in so eine Krise stolpern?

MICHAELA WLATTNIG: Es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Die Pflegekräfte haben in der Coronazeit Unglaubliches geleistet – und dann ist die Enttäuschung gekommen: darüber, dass die Schritte zur Reform so spät gekommen sind, dass sich an den grundlegenden Fakten bei den Arbeitsbedingungen nichts geändert hat. Das hat dazu geführt, dass sich Leute jetzt aus dem Pflegeberuf verabschiedet haben.