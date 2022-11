Um die Teuerung und die einhergehende Geldentwertung zu bremsen, geht die slowenische Regierung weiterhin den Weg, die Treibstoffpreise im Land zu regulieren. Am Dienstag wurden erneut Obergrenzen für Diesel und Benzin abseits der Autobahnen für zwei Wochen festgesetzt.

Kunden zahlen jetzt an den Tankstellen für einen Liter Diesel 1,718 Euro, das ist um 5,7 Cent günstiger als noch am Montag, als 1,775 Euro dafür zu Buche schlugen. Bei einer durchschnittlichen Tankfüllung von 50 Litern zahlen Slowenen jetzt 85,9 Euro, statt bisher 88,75 Euro, eine Ersparnis von 2,85 Euro. Im Vergleich dazu kostet am Dienstagmorgen in Klagenfurt eine Tankfüllung etwa 98,9 Euro, 13 Euro mehr als in unserem südlichen Nachbarland. Nochmal 50 Cent dazulegen müssen Grazer für einen vollen Tank.

Benzinpreis angehoben

Während die Dieselpreise gesunken sind, wurden die Kosten für Benzin angehoben. Am Montag zahlte man an slowenischen Tankstellen noch 1,43 Euro für den Liter 95er-Benzin, ab heute werden 1,482 dafür fällig. Damit verteuert sich die 50-Liter-Tankfüllung um 2,6 Euro. Im Vergleich zu Kärnten und der Steiermark immer noch ein Schnäppchen, denn am Dienstag kostet ein voller Tank mit 95-Benzin im Schnitt 86 Euro, also fast 12 Euro mehr.