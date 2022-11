Die Angeklagten (15 und 16) kommen im Schlepptau ihrer Mütter ans Landesgericht Graz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen nicht nur vor, Drogen konsumiert zu haben. Sie sollen an ihrer Schule, einer oststeirischen Mittelschule, auch Drogen an Mitschüler verkauft haben. Er habe selbst "Gras geraucht" und "um den Einkaufspreis" Gras und Ecstasy an Mitschüler weitergegeben, "weil sie auf mich zugekommen sind", gesteht der 15-Jährige vor Richterin Andrea Schwinger-Wagner.