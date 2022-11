Eine heruntergetretene Lampe, eine eingetretene Glastür in einem Wettcafé, beschädigte Autos, eine bedrohte Kellnerin, eine Servierkraft mit Prellung an der Stirn, ein fliegender Kerzenständer, ein um seinen Fuhrlohn geprellter Taxifahrer, ein fliegendes Handy, die Bedrohung von Polizisten – samt Geste in Richtung einer angeblich eingesteckten Waffe, die Ankündigung, eine Bombe zu bauen ... Alle diese Delikte und noch mehr haben eines gemeinsam: Die Täterin. Zwischen April und August betätigte sich die Südsteirerin als Ein-Personen-Kriminalitätswelle.