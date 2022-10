Die Hiobsbotschaften aus den steirischen Spitälern reißen nicht ab. Aus dem LKH Bruck oder dem LKH Knittelfeld sind in den letzten Wochen sogar sogenannte Überlastungsmeldungen bekannt geworden. Ein offizieller, juristisch belangbarer Notruf, wenn in bestimmten Situationen keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden können. Diese Patienten mussten dann an anderen Spitälern versorgt werden.