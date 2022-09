"Genug gerutscht", rief die Mama in einem Grazer Einkaufszentrum am 2. November, "wir gehen!" Ihre Töchter (7 und 5) verließen die Rutsche, die vom ersten Stock ins Erdgeschoss führt, sofort und gingen mit ihr mit. Plötzlich brach die Fünfjährige in Tränen aus: Ein Mann habe ihr gerade bei der Rutsche zwischen die Beine gegriffen.