So eine Nachricht will man als Eltern von seinem Sohn nicht unbedingt bekommen: "Widerwärtige Monster ihr, im Gefängnis sollt ihr verrotten! Satanische Bestien der Lieblosigkeit! Ich werde euch vernichten!" Dabei war das nur eine Nachricht, die der in Villach geborene Altphilologe und Taxifahrer (37) an seine Eltern geschickt hat. Nur wenn er 50 Fotos und 150.000 Euro bekomme, werde er sie nicht wegen sexuellen Missbrauchs anzeigen. Die Staatsanwaltschaft wertet das als versuchte schwere Erpressung.