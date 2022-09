Zur Aufklärung kann die Angeklagte (40) wenig beitragen. „Ich kann mich an den Unfall nicht erinnern.“ – „Ja, weil Sie so betrunken waren“, versetzt Richter Andreas Lenz. Alles, was sie mitbekommen hat, ist ein Aufprall. 2,5 Promille Alkohol wurden in ihrem Blut gemessen, nachdem sie am Abend des 31. Mai in einem Kreisverkehr im Zentrum von Leibnitz eine Radfahrerin (53) mit dem Auto erfasst und getötet hatte.