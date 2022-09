Vor zwei Jahren hatte Hans Kilger mit dem Kauf des Loisium Wine & Spa Resorts in Ehrenhausen seinen bislang größten Coup in der Steiermark gelandet. Jetzt trennt sich der aus München stammende Steuerberater und Wirtschaftsprüfer überraschend wieder von der 105 Zimmer-Herberge und verkauft das 2012 eröffnete Vier-Sterne-Boutiquehotel an die von CEO Mustafa Özdemir angeführte Loisium-Gruppe.