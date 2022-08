Mit kommender Woche - ab 1. September - steigen die Gaspreise um 58 Prozent - und die nächste empfindliche Verteuerung für zahlreiche steirische Energiekundinnen und -kunden dürfte im Oktober folgen. Es geht um rund 100.000 Fernwärme-Kunden. Die Energie Steiermark und die Energie Graz haben nun, wie bereits im Mitte Juni angekündigt, einen Antrag bei der Preisbehörde des Landes eingereicht. Nun steht auch die Höhe fest: Die Preise für Endkunden sollen ab 1. Oktober um durchschnittlich rund 65 Prozent erhöht werden.

Laut den Energieversorgern bedeute das für einen durchschnittlichen Wohnungs-Haushalt mit einem Verbrauch von 7500 Kilowattstunden (kWh) eine monatliche Mehrbelastung von rund 50 Euro. Man verweist auch darauf, dass die Fernwärmepreise in Wien zuletzt um 92 Prozent, in St. Pölten gar um mehr als 150 Prozent erhöht wurden.

"Die Entwicklung bei den Bezugspreisen von Erdgas ist für die heimischen Energieunternehmen anhaltend dramatisch: Sie sind in den letzten Monaten um fast das Zehnfache gestiegen", wird in einer Aussendung betont. Diese Mehrbelastung sei bis dato nur in geringem Umfang an die rund 100.000 steirischen Fernwärme-KundInnen weitergegeben worden. "Dies hatte allein im Jahr 2021 einen Verlust in der Höhe von rund 12 Millionen Euro für die Energie Steiermark zur Folge. Dieser Verlust droht bis 2023 auf über 50 Millionen Euro anzuwachsen."

Seitens der Energie Steiermark wird festgehalten, "dass es sich bei diesem Schritt ausschließlich um die Weitergabe der Bezugspreise bei Erdgas handelt, nicht jedoch um eine Steigerung von Gewinnen".

Behördliches Verfahren

Die Fernwärmepreise unterliegen einer eigenen Regulierungssystematik, Erhöhungen müssen also beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung eingereicht werden und werden dann in einem behördlichen Verfahren geprüft. Diese Regulierungssystematik der Fernwärmepreise sieht einerseits eine Preiserhöhung, aber auch eine zwingende Preissenkung, abhängig von den tatsächlichen Einkaufspreisen der Fernwärme vor. Das bedeutet: Wenn die Einkaufspreise wieder sinken, sind Energie Steiermark und Energie Graz auch verpflichtet, eine entsprechende Preissenkung durchzuführen.

Zwei Milliarden Euro für Öko-Energie-Projekte

Die Vorstände der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf, betonen: "Wir setzen alles daran, vor allem auch im Wärme-Bereich die Ökologisierung der Energieproduktion rasch voranzutreiben, um die Abhängigkeit von Gas massiv zu reduzieren." Für den Bau Erneuerbarer Energie-Projekte ist in den Budgets der kommenden Jahre in Summe ein Investitionsprogramm von rund zwei Milliarden Euro vorgesehen. Im Bereich Fernwärme werden gemeinsam mit Partnern über 300 Millionen Euro investiert.

Zudem wird darauf verwiesen, dass in Kooperation mit der Caritas Steiermark, dem Tochterunternehmen Energie Graz und der Stadt Graz von der Energie Steiermark ein Härtefall-Fonds in Höhe 700.000 Euro eingerichtet wurde. Zusätzlich werden Personalkosten für Beraterinnen und Beratern finanziert, die von Energiearmut betroffenen Menschen rasch und unbürokratisch helfen sollen.