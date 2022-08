Ein Angeklagter hat vor Gericht viele Rechte: Er darf straflos lügen, wenn er glaubt, es nützt ihm. Er muss aber auch gar nichts sagen. Der DDr. (42), ein Unfallchirurg und Orthopäde, nimmt dieses Recht am Dienstagvormittag am Landesgericht Graz in Anspruch, er sagt nicht einmal, ob er sich schuldig fühlt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in seiner Wohnung in Graz zumindest 59,6 Gramm Methamphetamin hergestellt und Drogen und Drogenausgangsstoffe besessen zu haben.