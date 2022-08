Von der Million hab ich am Mittwochabend auf der Couch erfahren. Ich war allein zu Hause und hab gerade den Fernseher eingeschaltet, als ich die E-Mail gesehen hab. Ich hab nämlich ein Lotto-Abo und kriege solche Gewinnverständigungen alle heiligen Zeiten. Gedacht hab ich mir: „Ach, ich hab jetzt wohl wieder so um die 1,20 Euro gewonnen oder aber: Es könnte jetzt endlich einmal was G’scheits drinstehen. Ich war nämlich schon frustriert, dass da nie viel raus schaut.“ Dann hab ich die Mail am Handy aufgerufen und da ist es gestanden: Sechser, eine Million.