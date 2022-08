Von der Million hab ich am Mittwochabend auf der Couch erfahren. Ich war allein zu Hause und hab gerade den Fernseher eingeschaltet, als ich die E-Mail gesehen hab. Ich hab nämlich ein Lotto-Abo und kriege solche Gewinnverständigungen alle heiligen Zeiten. Gedacht hab ich mir: "Ach, ich hab jetzt wohl wieder so um die 1,20 Euro gewonnen, oder aber: Es könnte jetzt endlich einmal was G’scheits drinstehen. Ich war nämlich schon frustriert, dass da nie viel rausschaut." Dann hab ich die Mail am Handy aufgerufen und da ist es gestanden: Sechser, eine Million.