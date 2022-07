Nach einem missglückten Überholmanöver hat ein 17-jähriger Autolenker am Dienstagnachmittag in Graz mehrere Verkehrsunfälle ausgelöst, bei denen er selbst und fünf weitere Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Betroffen waren zwei Autos sowie ein E-Bike, dessen Lenker sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen konnte, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mit. Eines der Autos wurde schwer beschädigt, als es gegen einen Schaltkasten geschleudert wurde.