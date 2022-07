In dieser Woche haben 40.000 Kundinnen und Kunden der Energie Steiermark und Energie Graz einen Brief mit Kündigungen ihrer bestehenden Gasverträge erhalten. Ist so ein harter Schritt in einer Zeit, in der die Verunsicherung rund um die Energie ohnehin so groß ist, wirklich nötig?

CHRISTIAN PURRER: Für uns war dieser Weg alternativlos. Das ist ja keine Erfindung der Energie Steiermark. Wir kommen damit Forderungen der Konsumentenschutz-Organisationen und der E-Control nach. Sie fordern mit Recht mehr Transparenz und eine Anpassung der Geschäftsbedingungen an den aktuellen Stand. Dieser Schritt steht daher auch allen anderen Gasversorgern bevor. Wir haben die neuen AGBs fair gestaltet.