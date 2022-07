Der Erstangeklagte (24) ist Barbier von Beruf, kommt am Freitag in Begleitung zweier Uniformierter direkt aus der U-Haft in den Gerichtssaal, ursprünglich aber aus Syrien. Syrien ist deshalb relevant, weil er sich seine Entgleisung nur durch sein Kriegstrauma und die daraus resultierende Alkohol- und Drogensucht erklären kann.