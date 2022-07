Die Kapriolen auf den Energiemärkten bekommen auch Österreichs Haushalte in Form von empfindlich höheren Tarifen zu spüren. Viele weitere Erhöhungen werden erst in den nächsten Monaten schlagend. So werden die Energie Steiermark und die Energie Graz, wie berichtet, ihre Fernwärmetarife um bis zu 50 Prozent erhöhen. Die Gastarife steigen – ebenfalls mit 1. September – um rund 58 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Gas-Monatsverbrauch von 7500 Kilowattstunden entspricht das monatlichen Mehrkosten von etwa 29 Euro.