In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.51 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau zu einem Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Raststation Arnwiesen bei Gleisdorf alarmiert. Ein Pkw kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach kurz vor der Betonleitwand den Zaun und ist dann etwa 50 Meter im Blindflug durch den Wald gefahren, bevor er endgültig zum Stehen kam. Wie durch ein Wunder hat der PKW dabei keinen einzigen Baum erwischt. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug vollkommen unverletzt und selbstständig verlassen. Am Pkw selbst entstand Totalschaden.