Egal ob traditionell ausgebauter Wein oder aber sogenannte "Natural Wines" – Bio-Weine glänzen in einer Bandbreite von Weiß über Rosé und Rot bis hin zu ausgefallenen "Orange Wines". Genau diese Vielfalt ist es auch, die steirische Bio-Winzer am Mittwoch bei einer legeren, sommerlichen Verkostung der Bio Ernte Steiermark präsentierten. In locker, lustiger Atmosphäre tauschten sich Winzer und potenzielle Kunden über die Welt des Bio-Weins aus.