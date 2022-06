Sie sind doch ein großer, kräftiger Mann", rügt Verteidigerin Christine Lanschützer ihren eigenen Mandanten. Warum er denn nicht lauter spricht? Als der 32-Jährige geborene Nigerianer am 1. April mit einem Messer eine Tankstelle in Graz überfallen hat, trat er wesentlich energischer auf: "Das ist ein Überfall. Geben Sie Geld her, sonst steche ich Sie!", drohte er der Angestellten. Sie wehrte sich mit einem Pfefferspray, er stach ihr mit dem mitgebrachten Küchenmesser acht Zentimeter tief in den Oberschenkel. Das schon am Boden liegende Opfer riss er noch einmal hoch, damit sie die Kasse öffnet. "Es tut mir irrsinnig leid", sagt er am Dienstag dem Schöffensenat am Landesgericht Graz.