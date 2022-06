Nach drei Verhandlungstagen ist Montagnacht am Straflandesgericht das Urteil im Fall der "Home-Invasion" am 4. November des Vorjahres in Eggersdorf bei Graz gefallen. Den zwei angeklagten Steirern (44 und 50) wurde nicht nur der Raub vorgeworfen, bei dem sie in ein Haus eingedrungen sind und es verwüstet haben. Sie haben laut Anklage auch versucht, die dort anwesende Mutter (55) der Hausbesitzerin zu töten. Die Frau war zu Besuch und passte auf ihre dreijährige Enkelin auf.