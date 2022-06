Konzert in Pordenone

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Besuch von Johnny Depp

Fans des Schauspielers und Musikers Johnny Depp haben schon bald die Gelegenheit, den Hollywoodstar hautnah zu erleben. Beim "Blues & Co."-Festival am 20. Juli in Pordenone in Italien rockt Depp gemeinsam mit seinem Freund Jeff Beck auf die Bühne.