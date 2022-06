Eine 62 Jahre alte Deutsche kollidierte am Montagvormittag mit ihrem Bike gegen einen Pkw. Sie war gegen 10:25 Uhr mit ihrem Motorrad auf der L 637 von Gleinstätten kommend in Richtung Groß St. Florian unterwegs, als sie zum Überholen ansetzte. Zur selben Zeit lenkte ein 23-Jähriger seinen Pkw von einer Zufahrtsstraße auf die L637 und beabsichtigte, nach links in eine Seitenstraße abzubiegen.