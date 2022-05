Für viele Jugendliche ist es ein großer Tag: Mit der Hand der Firmpaten auf der Schulter wird den Firmlingen mit dem Chrisam ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Was zunächst wenig spektakulär klingt, ist in der Katholischen Kirche ein wichtiger Schritt hin zum Erwachsenwerden. Denn: Mit der Firmung gelten die Jugendlichen als mündige Mitglieder der Katholischen Kirche. Jedes Jahr empfangen so zwischen 7000 und 8000 Jugendliche das Sakrament der Firmung.