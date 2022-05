Müssten Steirer und Kärntner entscheiden, ob Sloweniens einziges Atomkraftwerk in Krško, rund 120 Kilometer von Graz und Klagenfurt entfernt, auch nach 2023 am Netz bleiben soll: Die Antwort wäre klar negativ. Doch die vorherrschende Meinung in Österreich ist für das slowenische Projekt einer Laufzeitverlängerung des AKW um 20 Jahre nicht zwangsläufig ausschlaggebend. Das wird auch bei der öffentlichen Anhörung am Donnerstag deutlich, bei der die slowenischen Projektverantwortlichen der Bevölkerung in Graz Rede und Antwort stehen.