Es ist ein Fall, sagt Verteidiger Bernhard Lehofer, wie er in den letzten Monaten leider immer wieder vorkommt. Vielleicht nicht 1:1, aber im Prinzip: Ein Jugendlicher, der während der Pandemie in die Spielsucht abgerutscht ist. Natürlich werden nicht alle straffällig. Und unter Long Covid fällt das auch nicht. Der Angeklagte ist 21, im Vorjahr erkrankte er an Corona und entdeckte zu Hause in der Isolation ein Online-Casino. "Ich habe 40, 50 Euro gesetzt." Und gewonnen, und verloren. Dann setzte er immer mehr. "Ich habe auch große Summen gewonnen." Und große Summen verloren.