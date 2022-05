Was 1910 im US-Bundesstaat Colorado seinen Ausgangspunkt nahm, entwickelte sich zu einer Weltmarke, die in einigen Bereichen zu einem Synonym für stabile Koffer geworden ist: Samsonite. In Denver gründete Jesse Shwayder Anfang des 20. Jahrhunderts einen Hersteller von schweren Holztruhen und nannte das Unternehmen zunächst „Shwayder Trunk“. Wenige Jahre später wurde ein Modell mit „Samson“ benannt, um – in Anspielung auf den – in biblischen Erzählungen mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Samson die Robustheit des Gepäckstücks zu unterstreichen.